В ряде американских штатов ограничили назначение потенциальных препаратов против коронавируса

Фармацевтические управления Техаса, Огайо, Айдахо и Невады приняли меры по ограничению назначения рецептурных лекарственных препаратов, которые упомянул Президент США Дональд Трамп в качестве потенциальной терапии COVID-19, сообщает Reuters. Это вызвано резким ростом спроса на данные средства.

Под ограничение попали противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорихин, а в Техасе еще антибиотик азитромицин и противомалярийный препарат mefloquine.

Количество позволенных назначений будет определяться фармуправлениями штатов. Ограничения действительны в течение 14 дней.

В Неваде и Огайо попавшие под ограничение препараты могут применяться исключительно для лечения COVID-19, но не для профилактики заболевания. В Техасе и Айдахо для разрешения назначения препаратов необходимо наличие диагноза и доказательство необходимости их применения.

По информации фармацевтов, у одних фармдистрибьюторов запасы азитромицина уже закончились, а другие ограничили их поставки.

Противомалярийный препарат гидроксихлорихин применяется также для лечения волчанки и ревматоидного артрита. Фармацевты и врачи предупреждают, что их может не хватить пациентам с этими заболеваниями.

По словам директора департамента информации о лекарственных средствах медицинского центра Университета штата Юта Эрика Фокса, некоторые врачи выписывают рецептурные препараты сами себе и членам своих семей.

Илья Дугин

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