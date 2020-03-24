Eli Lilly отложила проведение новых клинических исследований из-за COVID-19

В компании пояснили, что в рамках продолжающихся КИ пациенты получают исследуемые препараты, но решение об этом принимается отдельно по каждому исследованию.

«Мы надеемся, что перенос начала большинства новых КИ на более поздние сроки и приостановка набора новых пациентов или здоровых добровольцев в продолжающиеся КИ позволит облегчить бремя клинических центров и даст возможность врачам сфокусироваться на борьбе с COVID-19», – заявил медицинский директор Eli Lilly Тим Гарнетт.

Влияние коронавируса на сферу R&D, включая деятельность CRO, огромно. В 2020 году в Eli Lilly планировали израсходовать около 6 млрд долл. на одну из крупнейших в мире исследовательских программ. В рамках нескольких КИ планировалось изучение экспериментальных препаратов для лечения рака, диабета, иммунологических и нейродегенеративных заболеваний, а также болевого синдрома.

Ранее решения о приостановке КИ приняли несколько биотехнологических компаний различного масштаба. Среди них – Galapagos («Галапагос»), партнер компании Gilead («Гилеад») в проведении КИ II/III фазы по препарату filgotinib.

Татьяна Кублицкая

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