FDA отменило импортные ограничения для индийского производителя гидроксихлорохина

Регулятор отменил импортные ограничения для индийской компании Ipca Laboratories Ltd. (“Ипка Лэбораториз Эл-ти-ди») для увеличения поставок противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который президент Трамп считает потенциальным средством терапии коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.

В заявлении Ipca Laboratories говорится, что FDA сделало исключение из импортных ограничений для трех предприятий компании. Это позволит им поставлять в США таблетки гидроксихлорохина, а также сырье для производства хлорохина фосфата и гидроксихлорохина.

Импортные ограничения FDA действовали в отношении трех производственных предприятий Ipca с 2015 года. Они были введены по итогам инспекционной проверки, выявившей многочисленные нарушения производственных стандартов. Инспекторы отмечали также систематическую манипуляцию данными испытаний для подтверждения эффективности и безопасности препаратов.

В заявлении Ipca отмечен рост экстренного спроса на готовые формы хлорохина фосфата и гидроксихлорохина и сырье для их производства в разных странах. Растет и число запросов относительно этих препаратов. Хотя указанные противомалярийные препараты не были одобрены для лечения COVID-19, компания увеличивает объемы их производства и поставок.

Татьяна Кублицкая

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