Коды маркировки лекарственных препаратов разрешили приобретать по предоплате

Производителям лекарств позволят приобретать коды маркировки по предоплате и пользоваться ими бессрочно. Ранее крупные предприятия просили, чтобы срок действия кода в 180 дней был увеличен.

23 марта Правительство Российской Федерации опубликовало на правовом портале Постановление № 311 от 20 марта «О внесении изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Оно дает возможность иностранным и отечественным производителям приобретать коды по предоплате и пользоваться ими столько, сколько им надо, исходя из их технологических и логистических особенностей.

«Функция предоплаты кодов – одна из потребностей больших производителей, особенно иностранных, – сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин. — У них сложная технологическая и логистическая цепочка, и стандартные сроки хранения кодов – до 180 дней – не покрывают весь цикл производства и поставки. Им проще «выкупить» коды маркировки без ограничения по срокам использования. Это позволит обеспечить непрерывность технологического процесса производства и маркировки лекарств. При этом важно отметить, что функция доступна всем производителям».

В новой редакции Положения уточнены некоторые технические термины и определения с целью гармонизации нормативной базы системы МДЛП с нормативной базой по маркировке других товарных групп и таможенного законодательства ЕАЭС. В частности, определение кода соответствует критериям для включения сведений о маркированных лекарственных препаратах в таможенные декларации.

В марте также вступило в силу Постановление Правительства № 303 от 19.03.2020 «Об утверждении требований к техническим средствам, используемым участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена информацией с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе к техническим средствам проверки кода проверки». В нем также уточнены технические термины, в частности, содержится обновленное определение «устройства регистрации эмиссии», предназначенного для заказа кодов маркировки и передачи сведений о выпуске маркированных товаров.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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