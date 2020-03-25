Минпромторг разработал законопроект об уголовной ответственности за подделку маркировки

Минпромторг предложил ввести штрафы и уголовный срок за продажу, приобретение, хранение и транспортировку немаркированных лекарственных средств. Сумма штрафа зависит от стоимости реализуемого продукта. За поддельную маркировку можно получить и срок — от 3 до 5 лет.

Законопроект о введении уголовной ответственности за подделку средств маркировки разработал Минпромторг России. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, за введение в оборот, приобретение, хранение, транспортировку и продажу лекарственных препаратов без маркировки в крупном размере для предпринимателей предусмотрен штраф в размере от двукратной до десятикратной стоимости незаконно произведенных (приобретенных, хранимых, перевозимых) товаров.

Если вышеперечисленные преступления совершены: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере — то цена штрафа составит от пятикратной до пятнадцатикратной стоимости незаконно приобретенных лекарственных средств.

Крупным размером признается стоимость немаркированных товаров, превышающая 1 млн руб., особо крупным — стоимость, превышающая 5 млн руб.

Использование поддельной маркировки может грозить штрафом от 100 до 500 тыс. руб. или принудительными работами или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Поддельная маркировка средств табачной продукции грозит штрафом на сумму от 300 до 500 тыс. руб. Предусмотрено лишение свободы до 8 лет со штрафом до 1 млн руб.

Сейчас документ направлен на независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 17 апреля.

Руслан Мавлиханов

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