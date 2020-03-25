Аптеки поддерживают дистанционную продажу рецептурных препаратов

Ассоциация независимых аптек отправила письмо депутатам Госдумы, в котором указала на риски при легализации дистанционной торговли рецептурными препаратами. При этом в письме подчеркивается, что аптечные учреждения не против разрешения онлайн-торговли Rx-препаратами.

СРО «Ассоциация независимых аптек» направила письмо председателю комитета по охране здоровья Государственной думы Дмитрию Морозову о том, что легализация доставки рецептурных лекарств осложнена необходимостью их строгого учета и проверки достоверности рецептов. Письмо имеется в распоряжении «ФВ», его подлинность в Ассоциации подтвердили.

В письме сказано, что Ассоциация поддерживает включение в законопроект по дистанционной торговле безрецептурных препаратов. «В сложившейся ситуации повышенной готовности в законопроект должны быть внесены и рецептурные препараты», — сказано в документе.

Авторы письма обращают внимание, что в зоне риска – процесс строгого учета и проверки достоверности рецептов. Ассоциация настаивает, что доставка должна быть разрешена в регионах, где уже действует система электронного рецепта.

«Такая система внедрена только в Белгородской области. В регионе все государственные поликлиники (101 медицинская организация) и 25% аптек (234 аптечные организации) подключены к системе. По нашим данным, возможности быстрого подключения к системе есть в Красноярском и Приморском краях, Кировской, Ярославской и Калужской областях», — указано в письме.

Кроме того, авторы письма обращают внимание на риск замены курьером дорогого рецептурного лекарственного средства на фальсификат в процессе доставки. Поэтому выдвигают предложение о легализации доставки на дом Rx-препаратов только фармацевтами, специалистами, имеющими медицинское образование и социальными работниками.

«Важно, чтобы расходы на доставку льготных рецептурных лекарств, оплачиваемых из бюджета, не ложились на плечи аптечных организаций и не влияли на ценовую доступность», — указано в письме.

Оксана Баранова

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