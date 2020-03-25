FDA присвоило орфанный статус препарату remdesivir

Несколькими днями ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что он дал указание FDA снять все бюрократические барьеры, чтобы ускорить процесс клинических исследований препаратов для применения против коронавируса.

Результаты исследования remdesivir станут известны в начале апреля.

Орфанный статус дает разработчику препарата право на рыночную эксклюзивность в течение семи лет, а также налоговые послабления и другие финансовые стимулы. Орфанными (редкими) заболеваниями в США страдают менее 200 тыс. человек.

Илья Дугин

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