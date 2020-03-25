Ракова оценила стоимость лечения одного пациента от коронавируса в 200 тысяч рублей

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова обозначила стоимость законченного случая лечения пациента, инфицированного COVID-19, по ОМС: до 200 тысяч рублей. В случае если ребенок находился в медучреждении совместно с одним из родителей или другим законным представителем, оплата его лечения составит 205,2 тысячи рублей.

«Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится за счет средств [Московского] городского фонда ОМС. Для этого был определен специальный тариф в расчете на одного пациента», – пояснила вице-мэр.

Ранее Анастасия Ракова заявляла, что десять корпусов столичных больниц находятся в процессе перепрофилирования для приема больных коронавирусной инфекцией. «Несмотря на то что все наши стационары, в том числе больница в Коммунарке, полностью справляются с потоком пациентов, мы начинаем заранее разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы перестроить работу персонала и провести дополнительное обучение по работе с новой инфекцией», – поясняла Ракова. По ее словам, несколько корпусов – в НИИ им. Н.В. Склифосовского и Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн – уже готовы принять больных.

В других регионах также принимают различные меры для мобилизации ресурсов против коронавируса. Например, Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга выделит из нормированного страхового запаса 500 млн рублей на закупку 150 аппаратов искусственной вентиляции легких для Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, перепрофилированной под пациентов с COVID-19.

По официальным данным, по состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом, причем 57 из них были выявлены за последние сутки. Подробнее – в мониторинге Vademecum.