ТФОМС Санкт-Петербурга направит 500 млн рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Директор Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель сообщил, что из средств нормированного страхового запаса (НСЗ) будет выделено более 500 млн рублей на закупку 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оборудование получит отданная под пациентов с коронавирусом COVID-19 Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, а также городские взрослые и детские стационары, Городская станция скорой медицинской помощи. Директор Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель сообщил, что из средств нормированного страхового запаса (НСЗ) будет выделено более 500 млн рублей на закупку 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оборудование получит отданная под пациентов с коронавирусом COVID-19 Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, а также городские взрослые и детские стационары, Городская станция скорой медицинской помощи.

Также за счет средств НСЗ, совокупный объем которого в 2020 году составляет 8,7 млрд рублей, планируется закупить облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха в помещении, бронхоскопы, рентген- и УЗИ-аппараты и так далее.

«Пандемия стала причиной увеличения нагрузки на медицинские учреждения Санкт-Петербурга, поэтому принято решение в марте 2020 года направить дополнительные средства ОМС в медучреждения города: 118 миллионов рублей на дополнительное финансирование поликлиник и 18 миллионов – Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина», – пояснил Кужель.

НСЗ фонда предназначен для повышения квалификации медработников, закупки и ремонта медоборудования, межтерриториальных расчетов, а с 2019 года и для оплаты впервые нанятых на работу врачей и среднего медперсонала. Расходуются, однако, эти средства неэффективно, о чем ранее говорили в Минздраве РФ.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 Правительство РФ наделило ГК «Ростех» статусом единственного поставщика аппаратов ИВЛ, а также экстракорпоральной мембранной оксигенации, тепловизоров, бесконтактных термометров и установок по обеззараживанию воздуха. Всего на эти цели выделено 12,5 млрд рублей.