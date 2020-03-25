Минздрав предложил пополнить перечень препаратов для высокозатратных нозологий

Минздрав РФ разработал проект распоряжения правительства, дополняющий перечень препаратов для высокозатратных нозологий циклоспорином для терапии больных с неуточненной апластической анемией и эптакогом альфа для больных наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра). В 2020 году на закупку этих лекарств выделено 2 млрд рублей. Минздрав РФ разработал проект распоряжения правительства, дополняющий перечень препаратов для высокозатратных нозологий циклоспорином для терапии больных с неуточненной апластической анемией и эптакогом альфа для больных наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра). В 2020 году на закупку этих лекарств выделено 2 млрд рублей.

Минздраву предстоит обеспечить препаратами 1,5 тысячи профильных пациентов.

Перечисленные в проекте документа лекарства уже есть в действующем перечне, но закупаются они для других заболеваний: циклоспорин – для пациентов после трансплантации органов или тканей и эптаког альфа – для больных гемофилией.

В 2019 году Минздрав закупил циклоспорин на 93,4 млн рублей, эптаког альфа – на 2,3 млрд рублей. Основным поставщиком эптакога альфа (Коагил-VII «Генериума») выступила компания «Фармстандарт». Циклоспорин поставляли ведомству «Р-Фарм» и «Корал-Мед», препараты с этим МНН зарегистрированы в России у пяти компаний.

Госпрограмма высокозатратных нозологий была расширена на два заболевания в конце 2019 года. Всего на закупку препаратов для «14 ВЗН» в 2020 году выделено 61,8 млрд рублей.