Минздрав предложил пополнить перечень препаратов для высокозатратных нозологий

Минздраву предстоит обеспечить препаратами 1,5 тысячи профильных пациентов.
Перечисленные в проекте документа лекарства уже есть в действующем перечне, но закупаются они для других заболеваний: циклоспорин – для пациентов после трансплантации органов или тканей и эптаког альфа – для больных гемофилией.
В 2019 году Минздрав закупил циклоспорин на 93,4 млн рублей, эптаког альфа – на 2,3 млрд рублей. Основным поставщиком эптакога альфа (Коагил-VII «Генериума») выступила компания «Фармстандарт». Циклоспорин поставляли ведомству «Р-Фарм» и «Корал-Мед», препараты с этим МНН зарегистрированы в России у пяти компаний.
Госпрограмма высокозатратных нозологий была расширена на два заболевания в конце 2019 года. Всего на закупку препаратов для «14 ВЗН» в 2020 году выделено 61,8 млрд рублей.
Фото: vitfarma.ru