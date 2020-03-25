ЦРПТ представил регионы – лидеры по подключению к системе маркировки лекарств

Как сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП), Сахалинская область возглавила рейтинг российских регионов по подключению аптек и медицинских учреждений к системе МДЛП.

Более половины – 46 из 86 регионов РФ – подключили к системе МДЛП от 100% до 80% всех аптечных организаций. В 34 регионах доля подключения аптек составляет от 80% до 60%. Всего шесть регионов подключили к МДЛП от 57% до 21% аптечных организаций.

В Топ-5 регионов – лидеров по подключению аптек к системе маркировки лекарств – вошли: Сахалинская, Новгородская и Ульяновская области (по 100%), город Севастополь и Астраханская область (по 96%)

Десять первых регионов по регистрации медучреждений в системе МДЛП подключили к системе от 93% до 68% всех медицинских организаций. Еще 25 регионов достигли уровня подключения от 68% до 50% медучреждений. Следующие 45 регионов подключили системе к МДЛП от 50% до 21% медицинских организаций. Последние шесть регионов имеют уровень подключения от 21% и меньше.

В Топ-5 регионов – лидеров по подключению медицинских организаций к системе маркировки лекарств – вошли: Сахалинская область (93%), Пензенская область (92%), Ненецкий автономный округ (84%), Астраханская область (80%), Волгоградская область (77%).

«В системе МДЛП зарегистрировано 73% аптек по всей России – это около 14 000 организаций. Статистика по подключению медицинских организаций несколько иная, в целом портят ее отстающие регионы. При этом хотелось бы обратить отдельное внимание на необходимость регистрации медучреждений частного сектора, например, частных клиник, стоматологических кабинетов, клиник пластической хирургии и эстетической медицины, косметических салонов, обладающих медицинской лицензией и оказывающих медицинские услуги с использованием лекарственных препаратов, которые обязаны зарегистрироваться в системе. ЦРПТ активно работает над подключением этого сегмента вместе с Росздравнадзором», – сообщил Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ

31 декабря подписано Постановление Правительства РФ №1954, определяющее порядок введения обязательной маркировки всех лекарств. С 1 июля 2020 г. производители и импортёры должны наносить цифровой код на каждую упаковку, а все участники оборота обязаны передавать данные о движении маркированных лекарств в систему маркировки. Препараты, произведенные до 1 июля 2020 г., разрешены к хранению, перевозке, реализации и передаче без маркировки до истечения срока годности.

gmpnews