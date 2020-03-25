Препараты бактериофагов вошли в Европейские рекомендации по лечению риносинуситов

Препараты бактериофагов впервые включены в качестве альтернативной терапии хронического риносинусита в Европейские рекомендации по лечению риносинуситов и назальных полипов – European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS).

В новой редакции документа от 2020 года препараты рассматриваются в качестве альтернативы антибиотикам в борьбе с бактериями рода Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и другими бактериями, в том числе – с множественной лекарственной устойчивостью, вызывающими инфекции в носу и околоносовых пазухах. Кроме этого, в документе отмечается возможная эффективность бактериофагов в борьбе с биопленками.

При бактериальном риносинусите антибактериальные препараты назначаются более чем в 80% случаев превентивно, что делает заболевание пятой по частоте причиной использования антибиотиков.

В России единственным производителем препаратов бактериофагов для лечения самых распространенных бактериальных инфекций, в том числе заболеваний слизистой, является НПО «Микроген».

EPOS-2020 – это европейский согласительный документ по риносинуситу и назальному полипозу, наиболее полно анализирующий все аспекты диагностики и лечения заболеваний с позиций современной доказательной медицины. Рекомендации выдержали три редакции – 2007, 2012 и 2020 гг. Последняя версия опубликована в февральском выпуске журнала Rhinology (официальный журнал Европейского и международного Ринологических обществ).

В списке авторов, участвовавших в разработке EPOS-2020, два ведущих российских эксперта в области оторинолариногологии: профессор, д.м.н., президент Российского общества ринологов Лопатин А.С. и профессор, к.м.н. Карпищенко С.А. На сегодняшний день это один из самых авторитетных и цитируемых источников, рекомендациями которого руководствуются оториноларингологи Европы и России в лечении риносинуситов.

АО «НПО «Микроген» является уникальным предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку более половины от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 250 препаратов.

gmpnews