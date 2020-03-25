Мировые фармкомпании взяли паузу в клинических испытаниях из-за пандемии коронавируса

Американские производители лекарств Eli Lilly & Co и Bristol Myers Squibb заявили, что откладывают начало новых клинических испытаний, в частности, чтобы высвободить врачей и медицинские учреждения для борьбы с пандемией COVID-19, поскольку идёт рост числа пациентов, инфицированных новым коронавирусом, соответственно увеличивается нагрузка на медперсонал и больницы, передает Reuters.

По информации крупнейших мировых фармпроизводителей, несколько небольших биотехнологических компаний заявили, что они вынуждены отказаться от исследований, кроме клинических испытаний лекарств или вакцин, которые могут быть использованы для лечения или профилактики COVID-19.

Администрация по продуктам питания и лекарствам США (FDA) буквально на прошлой неделе призвала перейти к виртуальным визитам к пациенту вместо личного мониторинга при проведении клинических исследований.

Задержка клинических испытаний может сказаться на доходах фармацевтических компаний, поскольку это удлиняет время, необходимое для того, чтобы лекарства получили одобрение и вышли на рынок. Это также может оказать влияние и на систему здравоохранения, поскольку ограничивается доступ пациентов к экспериментальному лечению.

Lilly прогнозирует задержку со сроками проведения исследований поздней стадии для экспериментальной терапии желудочно-кишечных заболеваний mirikizumab (мирикизумаб).

BMS откладывает начало новых клинических испытаний, по крайней мере, на три недели, при этом компания не планирует открывать новых мест для исследований.

Потерянный доход от клинических исследований может напрямую повлиять на персонал медицинских учреждений. Большие больницы и академические центры так же могут потерять доходы, которые направляются на обслуживание и эксплуатационные расходы.

Сообщается, что базирующаяся в США компания Iveric Bio Inc отложила регистрацию лекарственного средства для лечения заболеваний глаз, это случилось через два дня после того, как Provention Bio приостановила исследование лекарственного средства для лечения диабета, но при этом позволила пациентам завершить курс лечения.

gmpnews