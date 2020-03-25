Минздрав РФ разрешил использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения.

Самое главное для пациентов – строгое следование рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат, и предложить эффективную тактику лечения», – заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом.

«ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с COVID-19, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование для определенных групп населения. Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не дает рекомендаций против использования ибупрофена», – говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опубликовало информацию о том, что в настоящее время нет научных доказательств, устанавливающих связь между ибупрофеном и ухудшением здоровья пациентов с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал ученых и представителей фармацевтической индустрии ускорить процесс разработки, клинических испытаний и начала производства перспективных препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, а также препаратов для лечения осложнений, вызываемых COVID-19. Также министр отметил, что национальное законодательство в части доступа на рынок новых лекарственных препаратов может быть пересмотрено.

gmpnews