Астеллас анонсирует операционные изменения, касающиеся портфеля ряда препаратов

Компания Астеллас объявила об изменениях в своей операционной структуре на нескольких рынках, включая Россию. Эти изменения позволят перераспределить ресурсы с ряда традиционных препаратов на инновационные медицинские решения компании. Решение об операционных изменениях – это результат постоянной оценки операционной деятельности Астеллас и портфеля продуктов в рамках корпоративной стратегии, которая была объявлена в 2018 году.

Анонсируемые изменения касаются решения прекратить продвижение ряда традиционных препаратов на некоторых рынках, что также отразится и на сотрудниках компании. Сотрудники, которые останутся в компании, станут основой для будущего развития компании Астеллас. Тем же сотрудникам, которых коснутся изменения, компания окажет поддержку в качестве признания за их ценный вклад в ее развитие и помощь пациентам. Компания Астеллас нацелена и в дальнейшем сохранять свое значительное присутствие в России и на других рынках, а также демонстрировать приверженность высоким стандартам работы со всеми заинтересованными сторонами на благо пациентов.

В течение всего переходного периода приоритетом для компании Астеллас остается безопасность пациентов и уважительное отношение к сотрудникам. Компания действует в соответствии с принципами ответственности и высокими этическими стандартами, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей пациентов и способствовать долгосрочному успеху бизнеса в России и за ее пределами.

gmpnews