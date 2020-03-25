От субстанций до маркировки — российские фаркомпании акцентируют внимание на проблемах

«Цены (на лекарства) пока держим и работаем на старых поставках. Но так как курс доллара вряд ли станет меньше, то себестоимость лекарств, безусловно, вырастет», – отметили в Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП).

В Ассоциации добавили, что если производство станет нерентабельным, то производители будут искать, каким образом это компенсировать. «В любом случае мы видим, что власть сейчас в состоянии быстро и оперативно реагировать на ситуацию», – считают в АРФП.

По данным ассоциации, большую часть фармсубстанций производители закупают в Китае.

«Из-за карантина там остановилось большинство предприятий, и мы даже рассматривали крайне негативный вариант остановки наших производств. К счастью, недавно поставки снова стартовали, работа идет», — сообщили в пресс-службе АРФП.

По данным ассоциации, сейчас перед производителями встала другая проблема: из-за карантина в Италии производители оборудования для маркировки лекарств не могут приехать в Россию для осуществления пуско-наладочных работ.

По прогнозам RNC Pharma, передает «Коммерсант», российские производители лекарств, использующие итальянские субстанции (действующие вещества), могут столкнуться с дефицитом сырья уже в ближайшее время. Как уточнил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, проблема может коснуться в первую очередь компаний, выпускающих противовирусные препараты. По его словам, запасы субстанций делаются исходя из сезонного спроса.

«Для противовирусных средств этот период должен был уже подходить к концу, но из-за ситуации с коронавирусом ажиотаж может продлиться еще неопределенное время»,— поясняет он.

По данным RNC Pharma, объем поставок итальянских субстанций в Россию в 2019 году сократился на 24%, до 106 тонн в натуральном выражении, и на 15%, до 5 млрд руб. в деньгах. Как отмечают в RNC, тем не менее Италия остается одним из крупнейших поставщиков субстанций в Россию, занимая 3,7% от общего объема поставок в денежном выражении.

Перебоев поставок итальянских фармацевтических субстанций опасаются и сами производители. Соответствующие риски видят, в частности, в ГК Alium. Там признают, что используют итальянские субстанции и в случае прекращения поставок будут вынуждены перейти на субстанции из Юго-Восточной Азии, а также непосредственно России.

Из 60 наименований фармацевтических субстанций, импортируемых в Россию из Италии, 11 действующих веществ исторически поставлялись только из этой страны, отмечают в RNC Pharma. В их числе – субстанция, необходимая для производства противоопухолевого препарата гидроксикарбамид. Также среди субстанций вещества, используемые в производстве спазмолитика папаверин, седативного средства диазепам. Кроме этого, по 11 наименованиям субстанций поставки ранее осуществлялись из разных государств, но с 2019 года российские компании стали использовать исключительно действующие вещества итальянского производства. Среди них субстанция фабомотизол. «Фармстандарт» и «Отисифарм» входят в число компаний, наиболее зависящих от итальянских субстанций, отмечают в RNC.

gmpnews