Вспышка коронавируса ускорила принятие решения о размещении аптек в «чистых зонах» аэропортов

При содействии зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко ведомства согласовали позицию о разрешении аэропортам открывать в «чистых зонах» аптеки и устанавливать платежные терминалы. Такое решение было принято на совещании, прошедшем 16 марта в Государственной Думе. Протокол достигнутых договоренностей 23 марта был направлен для реализации во все ведомства Минтранс РФ, Роспотребнадзор, Федеральную Таможенную Службу, ФСБ, аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово, Внуково, — а также Международную Ассоциацию Аэропортов.

Напомним, что ранее в адрес Костенко поступил ряд жалоб избирателей на отсутствие в российских аэропортах возможности приобретения необходимых лекарств, медицинских и гигиенических товаров, а также возможности оплаты обязательных платежей в международной зоне вылета. Как подтвердила Международная Ассоциация Аэропортов, таких жалоб ежегодно в администрацию аэропортов поступает около тысячи.

На совещании участники отметили, что вопрос аптек в «чистых зонах» аэропортов в условиях распространения во всем мире коронавируса приобрел особую актуальность.

Люди, выезжающие за рубеж, должны иметь возможность приобрести медицинские товары (медицинские маски, обеззараживающие средства и пр.) в «чистых зонах».

По словам исполнительного директора Международной Ассоциации Аэропортов Сергея Никотина, пассажиры, пройдя таможенные контроль при выезде за рубеж могут находиться в «чистой зоне» среднем от 2 до 24 часов. И размещение аптек в «чистой зоне» аэропортов, по его словам, является не прихотью аэропортов, а необходимостью, продиктованной текущей реальностью и потребностями граждан.

Также на совещании представители аэропортов напомнили о том, что уже сейчас российские аэропорты в связи с принятыми карантинными мерами, и как следствие существенного сокращения пассажиропотока, терпят огромные убытки. По их мнению, открытие в «чистой зоне» аэропортов аптек, платежных терминалов, а также предоставления возможности размещения рекламы, не только повысит качество обслуживания пассажиров, но и позволит за счет арендных платежей восполнить образовавшийся в связи пандемией коронавируса убытки, а также пополнить бюджет страны через поступление налоговых платежей арендаторов в сумме около двух миллиардов рублей в год. По предварительным оценкам аэропортов московского авиаузла, только размещение аптек и платежных терминалов может принести в бюджет ежегодный доход от международных аэропортов страны порядка 2 млрд рублей и примерно такой же от размещения рекламных конструкций.

Для решения обозначенной проблемы требуется внести дополнения в Распоряжение Правительства РФ № 907-р от 24.06.2008г. изменениями, допускающими осуществление в «чистых зонах» аэропортов деятельности по продаже через аптеки лекарств, необходимых предметов гигиены, а также размещение платежных терминалов для оплаты обязательных платежей (налогов, таможенных платежей и пр.). Ранее предложения депутата поддержали Минстранс, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, а ФТС и ФСБ, которые всегда выступали против данных мер, отметили, что для реализации идеи потребуется проведение определенных организационных мероприятий.

На совместном совещании в Госдуме договорились, что для расширения сферы услуг, предоставляемых в «чистых зонах» аэропортов, участники встречи, в том числе, на основе международного опыта, должны будут согласовать точки размещения аптек и терминалов, согласовать с ЦБ РФ процедуру обеспечения безопасного совершения банковских операций (участники особо обговорили необходимость запрета функции выдачи валюты в таких банкоматах), а также согласовать с Росздравнадзором перечень разрешенных к продаже с учетом специфики лекарств и товаров.

Аэропорты и Международная Ассоциация Аэропортов должна предоставить в Минтранс экономико-финансовое обоснование предполагаемых изменений, а Минтранс – начать процесс инициирования поправок в Распоряжение Правительства РФ № 907-р от 24.06.2008г. и дополнительно изучить вопрос возможности размещения рекламы в «чистых зонах» вылета.

gmpnews