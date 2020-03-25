Минздрав России зарегистрировал Мавенклад® для лечения рассеянного склероза

Научно-технологическая компания Merck объявляет о регистрации Министерством здравоохранения Российской Федерации лекарственного средства МАВЕНКЛАД® (кладрибин), таблетки 10 мг, первого и единственного на сегодняшний день в России и за ее пределами таблетированного препарата с коротким курсом лечения и приёмом один раз в день, для лечения высокоактивного рассеянного склероза (РС), подтвержденного данными клинических или радиологических исследований:

пациенты с одним обострением РС в течение предшествующего года и по крайней мере одним T1 Gd+ очагом или девятью или более Т2 очагами на фоне проводимой терапии другими препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза (ПИТРС);

пациенты с двумя или более обострениями РС в течение предшествующего года, независимо от того, проводилась терапия ПИТРС или нет.

В ходе клинических исследований CLARITY и CLARITY Extension лекарственного препарата МАВЕНКЛАД® было показано:

у 71,2% пациентов не наблюдалось обострений РС на 4-й год после начала терапии,

благоприятный профиль безопасности, подтверждённый на протяжении более 14 лет,

удобство: от 16 до 20 дней перорального приема в течение 2 лет.

«В основе деятельности компании Merck лежит желание помочь людям с рассеянным склерозом, поэтому компания Merck проводит непрерывные клинические исследования и постоянно предлагает новые лекарственные препараты для лечения рассеянного склероза с целью улучшения исходов терапии пациентов с этим заболеванием», — говорит Маттиас Вернике, генеральный директор Merck в России и странах СНГ.

gmpnews