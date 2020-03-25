Где и как фармкомпании ищут управленцев

Главное требование, которое российские фармацевтические компании предъявляют к топ-менеджерам – способность сформировать эффективную коммерческую политику. Именно поэтому предприятия все чаще рекрутируют руководящие кадры из сфер с наиболее развитыми практиками продаж – FMCG и банковского сектора.

Навык №1, который фармацевтические компании ждут от своих гендиректоров и руководителей подразделений, — управление продажами. Он зафиксирован в 11% вакансий, размещенных предприятиями фармотрасли в 2019 году, следует из данных Headhunter, предоставленных специально для «Новости GMP». Помимо этого, предприятия ждут, что их сотрудники на руководящих постах будут способны управлять персоналом (10% вакансий), обладать организаторскими способностями (10% вакансий), развивать продажи (7% вакансий) и работать в команде (6% вакансий).

Мотивация персонала и управление командой были указаны в качестве предпочтительных навыков всего в 5% вакансий. При этом еще в 5% работодатели отметили, что ожидают от соискателей умения планировать и вести активные продажи.

«Сейчас ситуация на рынке такова, что при подборе персонала нужно в большей степени ориентироваться на soft skills (умение общаться, нестандартно мыслить, принимать решения, работать в команде), чем на hard skills (профессиональные навыки). В топ-менеджмент особенно важно брать лидеров не только с сильным бэкграундом, но и с хорошими управленческими и личностными качествами. Быть хорошим человеком – снова профессия», — поясняет директор по персоналу компании Solgar Елена Татарникова.

При этом опрошенные «Новости GMP» представители крупнейших российских фармкомпаний отмечают, что отрасль испытывает дефицит именно в таких соискателях на уровне топ-менеджеров, поэтому работодатели все активнее рекрутируют управленцев из сфер, в которых развиты именно soft skills, в том числе эффективные практики продаж.

«В отрасли назрел кризис кадров, мы все друг друга знаем, друг у друга переманиваем специалистов. Отрасли необходима «свежая кровь», — говорит менеджер по персоналу представительства крупной зарубежной фармкомпании.

Аналитики «Новости GMP» проанализировали профили управленцев топ-10 фармкомпаний, работающих в России (за основу был взят рейтинг компании DSM Group за 2019 год). В выборку вошли 29 топ-менеджеров, включая генеральных директоров, руководителей дивизионов, управляющих директоров, а также директоров по персоналу, по стратегии и взаимодействию с госорганами и корпоративным коммуникациям. Мониторинг показал, что 40% руководителей имеют опыт работы в других сферах – FMCG, банковском секторе или консалтинге.

К примеру, управляющий директор «Новартис Фарма» в России Стюарт Меррифилд до прихода в фармбизнес работал в области маркетинга в компании Mars Inc. и других предприятиях по производству и продаже потребительских товаров в Великобритании, Франции, Чехии и ближневосточных странах. Генеральный менеджер Sanofi Pasteur в России и Беларуси Гийом Ошальтер начинал свою карьеру в PWC, а финансовый директор АО «Байер» в России и странах СНГ Петра Эффенберг – в Deutsche Bank.

Представители фармкомпаний отмечают, что готовы привлекать управленцев из других отраслей под нестандартные задачи и развитие новых направлений.

«У нашей компании амбициозные планы по развитию портфеля и укреплению своих позиций на рынке брендированных OTC-препаратов. Мы стремимся заимствовать лучший опыт передовых FMCG и digital-компаний в области маркетинга, аналитики и работы с розницей. Именно поэтому мы активно привлекаем специалистов, имеющих в своем профессиональном багаже не только фармотрасль, но и другие индустрии», — отмечает директор по персоналу компании «Петровакс фарм» Наталья Бережная.

Елена Татарникова из Solgar отмечает, что ее компания уже не первый год рекрутирует специалистов из других сфер, и такая практика оправдала себя.

«У нас накопился положительный опыт подбора сотрудников вне фармацевтической или медицинской сферы. Мы рассматриваем и принимаем на работу специалистов из других отраслей бизнеса как топ-менеджемент, так и рядовых сотрудников. Такой подход уже положительно повлиял на коммерческие результаты компании», — говорит она.

Фармацевтические компании в свою очередь являются привлекательным местом работы для топ-менеджеров из других отраслей, поскольку этот бизнес сохраняет устойчивость даже во время кризисов. Как показало исследование Headhunter, соискатели из медико-фармацевтической сферы реже опасаются того, что их профессия может исчезнуть. На вопрос «Как вы считаете, есть ли риск того, что ваша текущая профессия может исчезнуть/стать ненужной в течение следующих 10 лет?» ответили «определенно есть такой риск» только 6% представителей этой отрасли, в то время как доля такого ответа среди всех респондентов составила 11%. При этом 50% представителей фармотрасли считают, что такой риск отсутствует, а в целом на такую перспективу указали 35% опрошенных.

gmpnews