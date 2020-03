Индия инвестирует в производство фармсубстанций 1,3 млрд долларов Где и как фармкомпании ищут управленцев » Биотехнологические препараты и вакцины против COVID-19, находящиеся в разработке (список) Биотехнологические компании делают все возможное, чтобы ускорить разработку лекарств и вакцин против нового коронавируса (COVID-19). Каждая из компаний сталкивается с определенным набором проблем, однако все согласны с необходимостью радикального переосмысления процесса клинической разработки при пандемиях. Журнал Nature Biotechnology опубликовал список лекарств и вакцин против коронавируса, находящихся в разработке на сегодняшний день (т. н. pipeline). 1. Лекарства (a) препараты для РНК-интерференции аэрозольная доставка малой интерферирующей РНК (миРНК), оптимизированной для захвата легкими; стадия разработки — доклиника; разработчик — Alnylam Pharmaceuticals

респираторно-специфичная миРНК, доставляемая с помощью ручного небулайзера; доклиника; Sirnaomics (b) рекомбинантные белки рекомбинантный АПФ2 (ангиотензипревращающий фермент), связывается с вирусом в крови и блокирует его вход в клетку; КИ, 24 пациента в Китае; Apeiron Biologics (c) моноклональные антитела (МАТ) полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные на SARS-CoV-2, разработанные из поликлональных антител, выделенных из сыворотки выздоровевших. У одного пациента с COVID-19 найдено 500 разных уникальных антител (идиотипов); в производстве; (1) AbCellera Biologics + Eli Lilly и (2) Vir Biotechnology

полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные на фактор комплемента 5a; I фаза КИ в Китае; (1) Beijing Defengrei Biotechnology и (2) InflaRx

силтуксимаб — полностью человеческие IgG1(каппа)-МАТ к ИЛ-6; наблюдательное исследование у пациентов с респираторным синдромом; EUSA Pharma

полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные длинные шиповидные (S) белки SARS-CoV и SARS-CoV-2, переформатированное химерное МАТ; доклиника; Harbour Biomed

полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные на несколько нераскрытых эпитопов (политоп) на SARS-CoV-2; иммунизация реактивных B-клеток с фаговым дисплеем для обнаружения нейтрализующих АТ с последующим переформатированием в человеческие IgG, вычислительный дизайн для оптимизации; ImmunoPrecise Antibodies

S-белок SARS-CoV-2, химически прикрепленный к вирулицидной наномицеллярному гибкому полимеру и ПЭГ; испытания на культуре клеток; NanoViricides

аплидин (природное вещество из морского оболочника), нацеленный на фактор элонгации 1A; запрос КИ; Pharmamar 2. Вакцины однодозная интраназальная вакцина на основе дефектного аденовирусного вектора, содержащего S-белок SARS-CoV-2; доклиника; Altimmune

вакцина на основе самотранскрибирующейся и реплицирующейся РНК, экспрессирующая нераскрытые эпитопы, доставляемая с помощью наночастиц; производство; Arcturus

мРНК-вакцина, экспрессирующая кодон-оптимизированные нераскрытые белки SARS-CoV-2, заключенные в 80-нм ионизируемые катионные поликомпонентные липидные наночастицы; КИ в апреле; BioNTech

тримерная субъединичная вакцина на основе рекомбинантного S-белка SARS-CoV-2; доклиника; Clover Biopharmaceuticals

компьютерно смоделированная и перекодированная живая аттенуированная SARS-CoV-2-вакцина, несколько кодон-деоптимизаций SARS-CoV-2; Codagenix

вакцина на основе мРНК в комплексе с протамином, экспрессирующая нераскрытые белки SARS-CoV-2; доклиника; CureVac

нераскрытый синтетический полипептид на основе SARS-CoV-2, конъюгированный с N-конца с C-концом ключевого остатка инвариантной цепи (li-белок), ассоциированной с главным комплексом гистосовместимости II класса; КИ в июне; Generex Biotechnology

вакцина на основе модифицированной осповакциноподобной (Анкара) вирусной частице на основе SARS-CoV-2, штам Ухань; доклиника; GeoVax

белок теплового шока gp96, заключенный в комплекс с нераскрытым пептидом SARS-CoV-2; Heat Biologics

платформенный Agrobacterium-трансформированный табак, вырабатывающий вирусоподобные частицы с нераскрытыми пептидами SARS-CoV-2 в комбинации с лихеназным иммуностимулирующим адъювантом; iBio

электропорированная ДНК-вакцина INO-4800, кодирующая S-белок SARS-CoV-2; КИ в апреле; Inovio Pharmaceuticals

однодозная интраназальная ркомбинантная аденовирусная вакцина, инкорпорирующая нераскрытый белок SARS-CoV-2 с использованием клеточной линии сетчатки; доклиника; Janssen (Johnson & Johnson)

электропорированная линейная ДНК-вакцина; доклиника; LineaRx

вирусоподобные частицы, содержащие нераскрытый рекомбинантный белок SARS-CoV-2, вырабатываемая табаком; КИ летом; Medicago

мРНК-вакцина, кодирующая S-белок SARS-CoV-2, инкапсулированный в поликомпонентную липидную оболочку; КИ I фазы; Moderna

наночастичковая вакцина, представляющая S-белок SARS-CoV-2 с сапониновым адъювантом; доклиника; Novavax

рекомбинантная вакцина на основе нераскрытого белка SARS-CoV-2, экспрессируемая бакуловирусной системой; доклиника; Sanofi

живая аттенуированная модифицированная вакцина лошадиной оспы, экспрессирующая нераскрытый белок SARS-CoV-2; доклиника; Tonix Pharmaceuticals

рекомбинантная субъединичная вакцина на основе S-белка SARS-CoV-2, стабилизированная в конформации предслияния полипептидным остатком; доклиника; University of Queensland

пероральная вакцина на основе рекомбинантного аденовирусного вектора 5-го типа, содержащего нераскрытый рекомбинантный белок SARS-CoV-2, нацеленная на мукозальный иммунный ответ; Vaxart

сигнальный пептидный домен человека в комплексе с нераскрытым белком SARS-CoV-2; кандидат выявлен in silico; Vaxil Biotherapeutics

электропорированная ДНК-вакцина и живая аттенуированная рекомбинантная коревая вакцина-вектор с нераскрытым белком SARS-CoV-2; Zydus Cadila Автор материала: Равиль Ниязов, специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов, ООО «Центр научного консультирования» gmpnews