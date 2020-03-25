Биотехнологические препараты и вакцины против COVID-19, находящиеся в разработке (список)

Биотехнологические компании делают все возможное, чтобы ускорить разработку лекарств и вакцин против нового коронавируса (COVID-19). Каждая из компаний сталкивается с определенным набором проблем, однако все согласны с необходимостью радикального переосмысления процесса клинической разработки при пандемиях. Журнал Nature Biotechnology опубликовал список лекарств и вакцин против коронавируса, находящихся в разработке на сегодняшний день (т. н. pipeline).
1. Лекарства
(a) препараты для РНК-интерференции
- аэрозольная доставка малой интерферирующей РНК (миРНК), оптимизированной для захвата легкими; стадия разработки — доклиника; разработчик — Alnylam Pharmaceuticals
- респираторно-специфичная миРНК, доставляемая с помощью ручного небулайзера; доклиника; Sirnaomics
(b) рекомбинантные белки
- рекомбинантный АПФ2 (ангиотензипревращающий фермент), связывается с вирусом в крови и блокирует его вход в клетку; КИ, 24 пациента в Китае; Apeiron Biologics
(c) моноклональные антитела (МАТ)
- полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные на SARS-CoV-2, разработанные из поликлональных антител, выделенных из сыворотки выздоровевших. У одного пациента с COVID-19 найдено 500 разных уникальных антител (идиотипов); в производстве; (1) AbCellera Biologics + Eli Lilly и (2) Vir Biotechnology
- полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные на фактор комплемента 5a; I фаза КИ в Китае; (1) Beijing Defengrei Biotechnology и (2) InflaRx
- силтуксимаб — полностью человеческие IgG1(каппа)-МАТ к ИЛ-6; наблюдательное исследование у пациентов с респираторным синдромом; EUSA Pharma
- полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные длинные шиповидные (S) белки SARS-CoV и SARS-CoV-2, переформатированное химерное МАТ; доклиника; Harbour Biomed
- полностью человеческие IgG1-МАТ, нацеленные на несколько нераскрытых эпитопов (политоп) на SARS-CoV-2; иммунизация реактивных B-клеток с фаговым дисплеем для обнаружения нейтрализующих АТ с последующим переформатированием в человеческие IgG, вычислительный дизайн для оптимизации; ImmunoPrecise Antibodies
- S-белок SARS-CoV-2, химически прикрепленный к вирулицидной наномицеллярному гибкому полимеру и ПЭГ; испытания на культуре клеток; NanoViricides
- аплидин (природное вещество из морского оболочника), нацеленный на фактор элонгации 1A; запрос КИ; Pharmamar
2. Вакцины
- однодозная интраназальная вакцина на основе дефектного аденовирусного вектора, содержащего S-белок SARS-CoV-2; доклиника; Altimmune
- вакцина на основе самотранскрибирующейся и реплицирующейся РНК, экспрессирующая нераскрытые эпитопы, доставляемая с помощью наночастиц; производство; Arcturus
- мРНК-вакцина, экспрессирующая кодон-оптимизированные нераскрытые белки SARS-CoV-2, заключенные в 80-нм ионизируемые катионные поликомпонентные липидные наночастицы; КИ в апреле; BioNTech
- тримерная субъединичная вакцина на основе рекомбинантного S-белка SARS-CoV-2; доклиника; Clover Biopharmaceuticals
- компьютерно смоделированная и перекодированная живая аттенуированная SARS-CoV-2-вакцина, несколько кодон-деоптимизаций SARS-CoV-2; Codagenix
- вакцина на основе мРНК в комплексе с протамином, экспрессирующая нераскрытые белки SARS-CoV-2; доклиника; CureVac
- нераскрытый синтетический полипептид на основе SARS-CoV-2, конъюгированный с N-конца с C-концом ключевого остатка инвариантной цепи (li-белок), ассоциированной с главным комплексом гистосовместимости II класса; КИ в июне; Generex Biotechnology
- вакцина на основе модифицированной осповакциноподобной (Анкара) вирусной частице на основе SARS-CoV-2, штам Ухань; доклиника; GeoVax
- белок теплового шока gp96, заключенный в комплекс с нераскрытым пептидом SARS-CoV-2; Heat Biologics
- платформенный Agrobacterium-трансформированный табак, вырабатывающий вирусоподобные частицы с нераскрытыми пептидами SARS-CoV-2 в комбинации с лихеназным иммуностимулирующим адъювантом; iBio
- электропорированная ДНК-вакцина INO-4800, кодирующая S-белок SARS-CoV-2; КИ в апреле; Inovio Pharmaceuticals
- однодозная интраназальная ркомбинантная аденовирусная вакцина, инкорпорирующая нераскрытый белок SARS-CoV-2 с использованием клеточной линии сетчатки; доклиника; Janssen (Johnson & Johnson)
- электропорированная линейная ДНК-вакцина; доклиника; LineaRx
- вирусоподобные частицы, содержащие нераскрытый рекомбинантный белок SARS-CoV-2, вырабатываемая табаком; КИ летом; Medicago
- мРНК-вакцина, кодирующая S-белок SARS-CoV-2, инкапсулированный в поликомпонентную липидную оболочку; КИ I фазы; Moderna
- наночастичковая вакцина, представляющая S-белок SARS-CoV-2 с сапониновым адъювантом; доклиника; Novavax
- рекомбинантная вакцина на основе нераскрытого белка SARS-CoV-2, экспрессируемая бакуловирусной системой; доклиника; Sanofi
- живая аттенуированная модифицированная вакцина лошадиной оспы, экспрессирующая нераскрытый белок SARS-CoV-2; доклиника; Tonix Pharmaceuticals
- рекомбинантная субъединичная вакцина на основе S-белка SARS-CoV-2, стабилизированная в конформации предслияния полипептидным остатком; доклиника; University of Queensland
- пероральная вакцина на основе рекомбинантного аденовирусного вектора 5-го типа, содержащего нераскрытый рекомбинантный белок SARS-CoV-2, нацеленная на мукозальный иммунный ответ; Vaxart
- сигнальный пептидный домен человека в комплексе с нераскрытым белком SARS-CoV-2; кандидат выявлен in silico; Vaxil Biotherapeutics
- электропорированная ДНК-вакцина и живая аттенуированная рекомбинантная коревая вакцина-вектор с нераскрытым белком SARS-CoV-2; Zydus Cadila
Автор материала: Равиль Ниязов, специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов, ООО «Центр научного консультирования»