Индия инвестирует в производство фармсубстанций 1,3 млрд долларов

Индия, как и многие другие страны, стала зависимой от дешевых активных фармингредиентов (АФИ) из Китая. Поскольку вспышка COVID-19 сказывается на цене и поставках АФИ, в Индии решили, что пора избавляться от этой привычки (зависимости от китайских субстанций), передает Fierce Pharma.

Как сообщается, правительство Индии создает фонд в размере 100 млрд рупий (примерно 1,3 млрд долларов) для производства большего количества АФИ в собственной стране.

Фонд выделяет деньги на инфраструктуру и предоставляет финансовые стимулы до 20% от добавочной стоимости в течение следующих восьми лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства.

Индия является крупнейшим мировым поставщиком дженериков. FDA сообщает, что индийские поставки обеспечивают 40% дженериков США. При этом Индия покупает около 70% АФИ у Китая. По мере того, как росли опасения относительно разрыва цепочек поставок из-за вспышки COVID-19 в Китае, Индия ввела ограничения на экспорт 26 субстанций и препаратов.

Сегодня FDA предпринимает ряд шагов для увеличения поставок гидроксихлорохинсульфата и хлорохинфосфата, поскольку появилась информация, пока ещё не подтвержденная, что препарат для лечения малярии может оказать положительный эффект и против COVID-19. В связи с этим, FDA разрешила даже индийской Ipca Laboratories временно отгружать субстанции и лекарственные средства с тех производственных площадок, к которым ранее были серьезные претензии по причине нарушений, выявленных в системе контроля качества.

gmpnews