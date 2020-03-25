Новосибирские учёные создали новый препарат для лечения клещевого энцефалита

Новый препарат для лечения и профилактики клещевого энцефалита проходит сегодня клинические испытания

Первая массовая вспышка вируса клещевого энцефалита, как его тогда называли «токсического гриппа», произошла в 30-е годы прошлого века на Дальнем Востоке. Десятки людей умирали, сотни становились инвалидами.

Болезнь и в наше время продолжает калечить и убивать. Большинство случаев заражения в нашей стране наблюдается в Сибири.

─ В нашей стране есть специфическое средство лечения от клещевого энцефалита ─ это сывороточный препарат, получаемый на основе иммуноглобулинов из донорской крови, ─ отметила заведующая лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Наталья Тикунова. ─ Но во всём мире от этих препаратов стали отказываться.

Защитные свойства нового препарата превышают иммуноглобулин в 400 раз. В основе разработки ─ искусственно синтезированное антитело. Создают его в стерильных условиях лаборатории, что гарантирует его безопасность: вещество не токсично, не вызывает аллергических реакций.

Антитело состоит из частей белковых молекул мыши и человека. У них разные пропорции и разные роли. Мышиная часть составляет 2 процента, она связывает вирус и блокирует его действие. Задачу вывода вредоносного агента из организма решает человеческая часть антитела.

При этом вещество нейтрализует разные штаммы вируса. Действие препарата уже проверили на животных. Например, после его приёма вводили лабораторным мышам сотни летальных доз вируса, и грызуны выжили.

Успех доклинических испытаний воодушевил бизнес партнёров. Крупная российская фармацевтическая компания решила вложить в проект свои финансы и ресурсы. Теперь она продолжит испытания на людях.

─ На первой стадии контролируется безопасность препарата на здоровых добровольцах. А эффективность проверяется на людях, которые были укушены клещом, либо на больных, ─ пояснил заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Рихтер.

Это не столь отдалённая, как может показаться, перспектива. Учёные рассчитывают: новый препарат для лечения и экстренной профилактики клещевого энцефалита появится на рынке через 3-4 года.

nsktv