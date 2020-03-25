Список препаратов, закупаемых для высокозатратных нозологий, будет расширен

Минздрав России дополнит список препаратов для высокозатртаных нозологий циклоспорином для терапии больных с неуточненной апластической анемией и эптакогом альфа для больных наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра). Проект документа о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 6 апреля 2020 г.

Согласно представленной информации, в 2020 году ‎на закупку лекарственных препаратов для «14 ВЗН», предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной ‎и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, ‎мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), ‎X (Стюарта – Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 61,8 млрд рублей, ‎из которых 2 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для лиц, больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра).

Указанные в документе лекарственные средства присутствуют в действующем перечне, но сегодня они закупаются для других заболеваний: циклоспорин — для пациентов после трансплантации органов или тканей, эптаког альфа — для больных гемофилией.

В прошлом году Минздрав закупил циклоспорина на 93,4 млн рублей, эптакога альфа (Коагил-VII «Генериума») — на 2,3 млрд рублей.

gmpnews