NC Logistic открыл новый складской комплекс

Специализированный 3PL оператор NC Logistic открыл новый фармацевтический складской комплекс на базе ПЛК «Северное Домодедово». Склад класса «А» общей площадью более 20 тыс. кв. м рассчитан на единовременное хранение 35 тыс. паллет. Логистический объект соответствует всем требованиям GDP и международным стандартам ISO 9001:2015.

«Компания полностью готова к работе с ИС МДЛП. Разработанное IT-решение позволяет интегрироваться с различными информационными системами ERP клиентов: 1С, SAP, Arvato, TraceLink, PM Trace, «ФармаТрэйс», СТТ, ASLP, «Новикон» и другими», — рассказал управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов.

Он также подчеркнул, что NC Logistic сотрудничает с различными участниками товаропроводящей цепи. В рамках стратегического развития компания активно развивает кросс-докинг для аптечных сетей и региональных дистрибьюторов, ставит задачу по развитию компетенций в части услуг фулфилмента (fulfillment).

«Непрерывный процесс обучения персонала, инвестиции в технологическое оснащение и автоматизация внутрискладских процессов способствуют повышению качества услуг и укрепляют выгодное положение NC Logistic на рынке», — добавил он.

Источник: NC Logistic

pharmvestnik