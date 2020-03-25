Турция закупила в Китае препарат для лечения коронавируса

Правительство Турции закупило в Китае препарат, применяемый для лечения коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи.

Наименование препарата не упоминается, однако, по мнению экспертов, речь идет о противомалярийном препарате хлорохин, который проходит клинические исследования в Китае и Франции.

Кроме того, Турция получила от Китая 50 тыс. тест-комплектов для диагностики коронавируса. Всего ожидается поставка 300 тыс. изделий.

По словам министра, Турция и Китай будут обмениваться информацией в области терапии SARS-CoV-2.

Он также отметил, что Турция не будет экспортировать медицинские маски.

Власти страны не стали вводить чрезвычайное положение. Между тем, согласно указу, люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. В стране закрыты все места скопления людей.

Илья Дугин

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