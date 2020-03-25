Три препарата-кандидата против COVID-19 не показали клинической эффективности

Гидроксихлорохин не превосходил плацебо в уменьшении вирусной нагрузки и снижении температуры тела, отмечает аналитик Evercore ISI Умер Раффат. Единственным положительным сигналом было меньшее число случаев прогрессирования заболевания по данным компьютерной томографии. По мнению аналитика, размер выборки был слишком мал, чтобы сделать однозначный вывод.

Комбинация лопинавир/ритонавир и умифеновир не продемонстрировали клинических преимуществ в уменьшении вирусной нагрузки или ослаблении симптомов заболевания по сравнению с пациентами, не получавшими противовирусную терапию. Эти результаты получены в другом КИ с участием пациентов с легкой или умеренной формой заболевания, они опубликованы на сайте medRxiv.

Китай включил лопинавир/ритонавир в рекомендации по лечению COVID-19 в конце января 2020 года. Гидроксихлорохин и умифеновир были добавлены в рекомендации в середине февраля. Решения были приняты на основании данных доклинических исследований или предварительных результатов клинического применения на фоне отсутствия одобренных средств борьбы с патогеном.

Татьяна Кублицкая

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