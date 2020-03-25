Sandoz приобрела права на дистрибуцию двух инъекционных препаратов в США

Швейцарская компания Sandoz («Сандоз»), входящая в группу Novartis («Новартис»), прибрела у немецкой BE Pharmaceuticals AG («БЕ Фармасьютикалз АГ») права на дистрибуцию в США двух инъекционных препаратов, применяющихся в госпитальном секторе, пишет британская газета Morning Star.

Сделка позволит компании расширить портфель инъекционных препаратов.

Под условия сделки попали препараты даптомицин в дозировке 500 мг и фосапрепитант в дозировке 150 мг.

Даптомицин применяется для лечения инфекционных заболеваний, фосапрепитант – для профилактики тошноты и рвоты у пациентов после химиотерапии.

Как отметила президент Sandoz Кэрол Линч, компания стремится стать мировым лидером по производству дженериков. Для этого она принимает меры по упрочению позиций на госпитальном сегменте американского рынка, особенно в области онкологии.

Илья Дугин

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