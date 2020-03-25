Эксперты прогнозируют рост цен на лекарственные препараты

«ФВ» опросил участников рынка о влиянии курса рубля на цены лекарственных препаратов. Эксперты подтвердили рост цен, но влияющих на него факторов оказалось больше. Среди них: ввод обязательной маркировки, тревога граждан из-за коронавируса и потенциальная отмена маркетинговых бонусов.

Рост цен на лекарства в ближайшее время может достигнуть 30%, сообщил «ФВ» генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. Влияние упавшего курса рубля отразится на ценах лекарственных препаратов ближе к лету, когда поставки пойдут по скорректированному курсу, отмечает эксперт.

Генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев отдельно отметил влияние общественной тревоги из-за коронавируса. Ажиотаж вокруг массовых закупок покупателями пошел на спад, но цены продолжат расти в связи с валютным курсом, сообщил «ФВ» собственник аптечной сети «36,6 — Здоровье» Акоп Варпетян.

Прогнозы других участников рынка более умеренны.

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