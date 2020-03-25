Gilead Sciences приостановила экстренный доступ к remdesivir из-за увеличения спроса

Компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») объявила о временном прекращении предоставления препарата remdesivir по программе «сочувственное применение» (compassionate use) на основании индивидуальных запросов из-за резкого роста спроса на него на фоне распространения COVID-19, сообщает Endpoints News.

Исключение будет сделано только для беременных женщин и детей до 18 лет с тяжелой формой COVID-19.

Как отметили в Gilead Sciences, компания работает над тем, чтобы упорядочить процесс доступа к этому противовирусному препарату широкого спектра действия. С этой целью она разрабатывает расширенные программы доступа в рамках клинических исследований вместо индивидуальных запросов.

Remdesivir проходит клинические исследования в качестве потенциального препарата для лечения COVID-19, в т.ч. в США и Китае.

В компании заявили, что она тесно сотрудничает с регуляторными органами в области обеспечения доступа к препарату тяжелобольных пациентов, не имеющих возможности участвовать в клинических исследованиях. Компания уже предоставила remdesivir сотням пациентов в США, Европе и Японии по программе «сочувственное применение».

В Gilead уверены, что клинические исследования являются основным путем получения важных данных о надлежащем применении препарата.

Илья Дугин

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