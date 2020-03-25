В исследовании Сбербанка траты граждан на лекарства показали самый высокий прирост

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» продолжает разработку серии индикаторов, которые способны с минимальной задержкой отслеживать экономические процессы. Лаборатория еженедельно представляет анализ о динамике расходов потребителей на товары и услуги. Об этом сообщается на сайте банка.

В период 14–20 марта 2020 г. аналитики отметили еще более заметный всплеск трат населения. По сравнению с предшествующей неделей они увеличились на 5,5%, хотя ранее уже был зафиксирован достаточно сильный скачок. По сравнению с сопоставимым периодом 2019 года рост с 14 по 20 марта составил 8,8% г/г.

Аналитики отмечают сдвиги в структуре дополнительного спроса. Наибольший прирост расходов зафиксирован в категории «Лекарства и медицинские товары». С 14 по 20 марта траты здесь увеличились на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей.

В этом же периоде виден скачок в 8,3% в сегменте «Продовольственные магазины». В относительном выражении прирост может казаться не таким уж и впечатляющим, но это самая большая статья в деньгах. По оценкам лаборатории «СберДанные», дополнительные траты на продукты за неделю составили не менее 20 млрд руб.

Неделей ранее одной из главных статей дополнительных расходов была «Бытовая техника и электроника», но с 14 марта ажиотаж здесь пошел на спад. Падение составило 5,4% по сравнению с предшествующими семью днями, хотя покупки гаджетов пока остаются на повышенном уровне. В целом изменения в потребительском поведении постепенно меньше связаны с ослаблением рубля и больше – с угрозой коронавируса.

Категорий, где спрос увеличивается, стало заметно меньше: семь против двадцати неделей ранее. Даже по тем направлениям расходов, которые востребованы на карантине, наблюдается сокращение трат.

pharmvestnik