Индия наложила запрет на экспорт гидроксихлорохина

Индийские власти запретили экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохин и его производных, сообщает Reuters.

Препарат проходит клинические исследования в качестве потенциального средства для терапии COVID-19.

Пока одобренных препаратов для лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, не существует.

Ранее Американское общество фармацевтов системы здравоохранения (ASHP) включило гидроксихлорохин в перечень препаратов в дефектуре.

Как отметил председатель Совета по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil) Динеш Дуа, исчерпывающих данных об эффективности препарата при лечении COVID-19 нет, а у некоторых пациентов были выявлены токсические эффекты хлорохина.

В Pharmexcil заявили, что дефицита препарата в стране нет, однако компании ощущают острую нехватку персонала для обеспечения производственной деятельности.

Правительство Индии ввело режим строгой изоляции с 25 марта сроком на 21 день.

По словам Дуа, поддерживать объемы производства не представляется возможным, т.к. сотрудники предприятий не хотят выходить на работу.

Индия также запретила экспорт вентиляторов, санитайзеров и индивидуальных средств защиты.

В начале марта власти страны запретили экспорт 26 наименований активных фармсубстанций и готовых лекарственных форм, в т.ч. ацетаминофена.

Илья Дугин

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