Индия наложила запрет на экспорт гидроксихлорохина

Индийские власти запретили экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохин и его производных, сообщает Reuters.
Препарат проходит клинические исследования в качестве потенциального средства для терапии COVID-19.
Пока одобренных препаратов для лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, не существует.
Ранее Американское общество фармацевтов системы здравоохранения (ASHP) включило гидроксихлорохин в перечень препаратов в дефектуре.
Как отметил председатель Совета по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil) Динеш Дуа, исчерпывающих данных об эффективности препарата при лечении COVID-19 нет, а у некоторых пациентов были выявлены токсические эффекты хлорохина.
В Pharmexcil заявили, что дефицита препарата в стране нет, однако компании ощущают острую нехватку персонала для обеспечения производственной деятельности.
Правительство Индии ввело режим строгой изоляции с 25 марта сроком на 21 день.
По словам Дуа, поддерживать объемы производства не представляется возможным, т.к. сотрудники предприятий не хотят выходить на работу.
Индия также запретила экспорт вентиляторов, санитайзеров и индивидуальных средств защиты.
В начале марта власти страны запретили экспорт 26 наименований активных фармсубстанций и готовых лекарственных форм, в т.ч. ацетаминофена.
Илья Дугин
pharmvestnik