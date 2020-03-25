Правительство направило Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 марта подписал распоряжение, в соответствии с которым Роспотребнадзору выделяется 1,4 млрд руб. из резервного фонда Правительства России в 2020 году на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства.

Роспотребнадзор должен осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием этих средств и до 1 февраля 2021 года представить в правительство доклад.

В начале этой недели правительство направило 10 млрд руб. из своего резервного фонда на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, для оказания медицинской помощи гражданам правительство направило 7,5 млрд руб. из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство также выделило 5 млрд руб. из своего резервного фонда на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

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