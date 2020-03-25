Правительство поручило проработать вопрос применения лекарств вне показаний при коронавирусе

Минздрав, Минпромторг и Роспотребнадзор должны проработать вопрос о целесообразности использования лекарственных препаратов вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению, при оказании помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией.

Такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

При этом должны быть указаны основания для применения таких лекарств и представлена доказательная база эффективности их применения. О результатах проработки этого вопроса ведомства должны доложить в правительство до 26 марта 2020 года.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России поручено проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

Органам исполнительной власти регионов рекомендовано при распределении средств индивидуальной защиты (масок) исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).

Минздрав России сообщил 24 марта, что ВОЗ отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом.

В Минздраве уточнили, что ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом.

Елена Сидорова

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