Исправительные колонии Приморья начнут шить маски

Производство марлевых масок организуют в исправительных учреждениях Приморья для борьбы с распространением коронавируса, сообщил 25 марта губернатор региона Олег Кожемяко на заседании Законодательного собрания. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС.

«Растут цены на все средства индивидуальной защиты. Мы приняли меры, направили в учреждения исправительной системы запасы марли, порядка 16 тыс. метров, для пошива марлевых повязок. Дальше будем эту работу продолжать», – сказал глава региона.

УФСИН намерена использовать и ГК «Дельрус», которая может стать единственным поставщиком масок на территории России. В регистрационном удостоверении, полученном компанией 20 марта, указано 157 адресов производства масок, среди них ООО «Мануфактуры Боско» в Калуге, ООО «Воентекстильпром» в Москве, десятки швейных фабрик и колоний УФСИН.

В аптечных сетях Приморского края, наряду с другими регионами, медицинских масок нет. «Сейчас у фармрозницы два варианта: везти из-за границы или покупать у компании «Дельрус» по высокой оптовой цене. Оба требуют 100% предоплаты, а средств у сетей нет. Их выбор в такой ситуации – оставаться без масок», – рассказала «ФВ» президент ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко.

По ее информации, в край будет завезена партия технических масок для продажи в ритейле. «Мы намерены обратиться к руководителю регионального управления Роспотребнадзора, чтобы аптекам разрешили продавать технические маски», – заявила эксперт.

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