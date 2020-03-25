Правительство установит порядок дистанционной постановки диагнозов Исправительные колонии Приморья начнут шить маски » Росздравнадзор вернулся в подчинение Минздрава Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возвращении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) в ведение Минздрава РФ. В январе 2020 года ведомство было выведено из подчинения Министерства здравоохранения, в независимом статусе Росздравнадзор продержался три месяца. Президент РФ завизировал указ 25 марта 2020 года, документ вступил в силу с момента опубликования. Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство были выведены из ведения Минздрава РФ и подчинены напрямую Правительству РФ 21 января 2020 года. Одновременно с этим экс-руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко был назначен на пост министра здравоохранения РФ, бывший руководитель ФМБА Владимир Уйба стал его заместителем, а Вероника Скворцова возглавила ФМБА. Временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора стал бывший заместитель Мурашко в федеральной службе Дмитрий Пархоменко. Источник: Президент РФ vademec