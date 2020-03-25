Правительство установит порядок дистанционной постановки диагнозов

Группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным 25 марта внесла в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Авторы инициативы предлагают дополнить действующее законодательство новой статьей – об особенностях оказания медпомощи «в условиях чрезвычайной ситуации» или «при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». В частности, предлагается изменить порядок оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий. Группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным 25 марта внесла в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Авторы инициативы предлагают дополнить действующее законодательство новой статьей – об особенностях оказания медпомощи «в условиях чрезвычайной ситуации» или «при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». В частности, предлагается изменить порядок оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий.

«В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий», – гласит предлагаемая депутатами норма.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время «телемедицинские технологии могут быть применены только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) медицинским работником».

«При этом телемедицинские технологии возможны только после очного приема врача и не должны применяться для постановки пациенту первичного диагноза и назначения лечения дистанционно», – подчеркивают авторы инициативы.

Реализация законопроекта, отмечают депутаты, позволит Правительству РФ «в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в условиях возникновения дефицита медицинских работников вносить оперативные изменения в порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, что повысит доступность медицинской помощи для населения».

На заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ в феврале 2020 года председатель Совета Андрей Турчак сообщил, что поправки в 323-ФЗ, регламентирующие возможность врачей ставить предварительный диагноз и назначать лечение пациентам дистанционно, уже готовы. По его словам, на тот момент они прошли обсуждение в профильных ведомствах, в том числе в Минздраве и Минкомсвязи РФ.

В марте 2020 года с подобной идеей выступили также в Фонде развития интернет-инициатив. Директор фонда Кирилл Варламов предложил в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с распространением COVID-19 ускорить принятие поправок к действующему законодательству, которые позволят врачам дистанционно ставить диагноз и выписывать рецепт в электронном виде.