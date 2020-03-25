«Ростех» локализовал производство УЗИ-сканеров экспертного класса

Госкорпорация «Ростех» в партнерстве с НПО «Сканер» локализовала производство ультразвуковых сканеров экспертного класса «РуСкан 65» и «РуСкан 65М» на основе технологий корейской Samsung Medison. Объем инвестиций в проект не раскрывается, первые поставки оборудования намечены на декабрь 2020 года. Госкорпорация «Ростех» в партнерстве с НПО «Сканер» локализовала производство ультразвуковых сканеров экспертного класса «РуСкан 65» и «РуСкан 65М» на основе технологий корейской Samsung Medison. Объем инвестиций в проект не раскрывается, первые поставки оборудования намечены на декабрь 2020 года.

Аппараты УЗИ «РуСкан 65» и «РуСкан 65М», как утверждают их производители, станут первыми отечественными УЗИ-сканерами экспертного класса с российским программным обеспечением. В настоящее время медоборудование проходит процедуру регистрации, а серийное производство и отгрузка аппаратов в медучреждения намечены декабрь 2020 года. В «Ростехе» намерены выйти с новым медоборудованием на госзакупки по переоснащению медучреждений по программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Наша аппаратура создана с применением новейших технологий и ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Мощности нашего предприятия позволяют производить до 3 тысяч аппаратов в год», – сказал исполнительный директор ГК «Ростех» Олег Евтушенко.

Соглашение о локализации производства ультразвуковых сканеров Samsung Medison было подписано в 2017 году. Проект реализуется холдингом «Швабе» (входит в ГК «Ростех») и НПО «Сканер», оборудование выпускается на мощностях завода «Калугаприбор» концерна «Автоматика».

В апреле 2018 года была локализована пилотная линейка выпускаемого оборудования из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и «РуСкан 60 new». За два года «Ростех» поставил УЗИ-сканеры в клиники Москвы, Тулы, Владивостока, Великого Новгорода, Татарстана, Нижегородской, Тюменской, Московской областей и других регионов. Госкорпорация намеревалась занять до 20% российского рынка аппаратов УЗИ.

В июне 2019 года УЗИ-сканеры вошли в протекционистский перечень «Третий лишний».

В ноябре 2019 года Минпромторг РФ начал разработку законопроекта, согласно которому предприятия ОПК, которые наладят выпуск гражданской высокотехнологичной продукции по программе конверсии, в том числе в области здравоохранения, получат преференции со стороны государства. Среди предлагаемых ведомством мер – снижение минимального объема инвестиций по специнвестконтракту, снятие ограничений объема продукции, по которой предприятие может стать единственным поставщиком, и внесение изменений в закон «О закупках» для получения приоритета на рынке госзаказа для «государственной и социально значимой» гражданской продукции.

В конце января 2020 года глава Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов сообщил, что в ходе реализации нацпроектов планируется закупить не менее половины продукции отечественного производства – на 3,2 трлн рублей из 6,2 трлн, при этом в качестве целевого индикатора для предприятий ОПК установлена цифра в 1,4 трлн рублей.

НПО «Сканер», по данным СПАРК-Интерфакс, появилось в 2006 году как совместное предприятие Samsung Medison и ООО «Сканер.ру». В настоящее время совладельцами компании значатся «граждане России». В 2018 году СП выручило 26,2 млн рублей, чистая прибыль составила 834 тысяч рублей. АО «Калугаприбор» через АО «Концерн Автоматика» принадлежит ГК «Ростех». Выручка компании в 2018 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль – 156,6 млн рублей.