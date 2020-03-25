Gilead Sciences: вспышка коронавируса не отразится на поставках лекарств против ВИЧ

Компания Gilead Sciences сделала официальное заявление относительно продолжения поставок лекарственных средств против ВИЧ в условиях пандемии COVID-19.

По словам представителей компании, глобальная цепочка поставок Gilead является надежной и устойчивой, с хорошо отлаженными процессами, географическим покрытием по всему миру и достаточным количеством продуктов (субстанций /ингредиентов), необходимых для производства лекарственных препаратов Gilead. Целенаправленное движение в данном направлении позволяет компании обеспечивать непрерывную поставку лекарств в сложной ситуации, подобной той, с которой весь мир столкнулся сегодня. Gilead не видит причин и не ожидает нехватки продуктов компании, продаваемых на рынке, включая лекарственные средства для лечения или профилактики ВИЧ, в обозримом будущем.

Ранее компания сообщила, что временно прекращает предоставлять экспериментальный препарат Remdesivir (ремдесивир) по программе compassionate use на основании индивидуальных запросов, поскольку спрос на него резко вырос из-за вспышки нового коронавируса COVID-19.

В настоящий момент только регистрация в клинических испытаниях является способом получения доступа к ремдесивиру. На сегодняшний день предоставлен экстренный доступ к ремдесивиру для нескольких сотен пациентов в Соединенных Штатах, Европе и Японии.

Что же касается людей живущих с ВИЧ, то Gilead настоятельно советует поддерживать ежедневный режим лечения в соответствии с рекомендациями врача; иметь как минимум 30-дневный запас препаратов от ВИЧ и любых других медикаментов, необходимых для борьбы с ВИЧ, поскольку некоторые люди вынуждены оставаться дома в течение нескольких недель.

gmpnews