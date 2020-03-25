Фармацевтика показала наилучшие темпы прироста в ЕАЭС среди обрабатывающих отраслей

Прирост промышленного производства в Евразийском экономическом союзе в 2019 году составил 2,5%. Согласно отчету за 2019 год, промышленное производство возросло во всех странах ЕАЭС, при этом высокие темпы прироста позволили Союзу выйти в число мировых лидеров по наращиванию выпуска продукции обрабатывающей промышленности.

В региональном разрезе ЕАЭС обгоняет по темпам прироста промышленного производства многие страны Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, уступая по темпам роста обрабатывающей промышленности только мировому лидеру по этому показателю – Китаю (5,8% прироста).

Лидеры в ЕАЭС по темпам наращивания объемов промышленного производства – Армения (9% прироста) и Кыргызстан (6,9% прироста). В Казахстане промышленное производство возросло на 3,8%, России – на 2,4%, Беларуси – на 1%.

Если рассматривать промышленное производство в отраслевом разрезе, то в 16 отраслях обрабатывающей промышленности из 21 зафиксирован рост объемов производства. Наилучшие темпы прироста показывает фармацевтическая промышленность, здесь прирост составил 18,3% (в 2018 году этот показатель был +8,0%).

Фармацевтическая промышленность показала положительный прирост в Армении (+4,1%), Беларуси (+1,3%), Казахстане (+12,2%) и России (+19,6%), а снижение объемов производства зафиксировано только в Кыргызстане (-2,2%).

Прирост фармацевтического экспорта стран ЕАЭС в третьи страны в 2019 году составил 4,2% (в 2018 году этот показатель был +10%), при этом прирост импорта в фармацевтике + 27,7% (в 2018 году -0,4%).

Положительные темпы прироста кооперационных поставок наблюдаются в 11 отраслях обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС, включая и фармацевтическую промышленность (+10,9% прироста). При этом в 2018 году было только 6,0%.

Под кооперационными поставками понимается внешняя и взаимная торговля прочими промежуточными товарами, являющимися в соответствии с распределением по видам экономической деятельности продукцией обрабатывающей промышленности.

Взаимная торговля промежуточными товарами при производстве фармацевтической продукции в 2019 году составила в динамике всего +0,9% (в 2018 году +0,8%).

К промежуточным товарам относятся товары, предназначенные для использования в процессе производства товаров и оказания услуг и полностью переносящие свою стоимость на готовую продукцию в течение одного производственного цикла. Группа промежуточных товаров состоит из двух подгрупп: энергетические товары и прочие промежуточные товары.

Эксперты делают вывод, что потенциал экстенсивного наращивания кооперационных поставок за счет преодоления наблюдавшихся в экономике в предыдущие годы кризисных явлений в настоящее время практически исчерпан. В силу этого также прекратилось влияние эффекта «низкой базы». Для продолжения поступательного наращивания союзной кооперации государствам-членам совместно с Комиссией необходимо активизировать усилия, направленные на полномасштабное применение имеющихся механизмов содействия интеграции в промышленной сфере, а также создание и скорейшее задействование новых инструментов стимулирования кооперационного сотрудничества между предприятиями стран ЕАЭС.

gmpnews