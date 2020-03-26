Дистрибьюторы могут перейти на полную предоплату при работе с аптеками

Дистрибьюторы испытывают дефицит наличных средств для расчета с производителями. Они предупредили аптеки о скором переходе на полную предоплату при поставках товара.

Оптовые компании предупредили аптеки о скором переходе на полную предоплату в связи с дефицитом наличных средств для расчета с производителями, сообщили «ФВ» несколько руководителей региональных аптечных сетей. Они сослались на переговоры с менеджерами компаний «Агроресурсы», «Пульс» и «Протек».

Некоторые поставщики, в частности «СИА Интернейшнл», требуют предоставить гарантии платежеспособности аптек. Речь идет о финансовой отчетности предприятий за 2019 год. «Непредоставление документов может повлечь за собой сокращение отсрочки и лимита отгружаемого товара», – говорится в письме от менеджера компании (есть в распоряжении «ФВ»).

В ЦВ «Протек» не подтвердили намерение перейти на полную предоплату. «Все расчеты с поставщиками и клиентами мы производим на прежних условиях», — рассказал «ФВ» генеральный директор компании Дмитрий Погребинский.

В ООО «ФК Гранд Капитале» работают на прежних условиях. «Мы не переводим на предоплату», — сказал генеральный директор компании Денис Ременяко.

Директор по маркетингу компании «Катрен» Игорь Чуднов сказал «ФВ», что работа с клиентами осуществляется на прежних условиях. Вместе с тем, на фоне ажиотажного спроса на товары аптечного ассортимента с целью обеспечения бесперебойности поставок в ряде сбытовых подразделений введены временные ограничения по приёму заявок. Отгрузки клиентам осуществляются в объёме поступивших оплат за уже отгруженный ранее товар. «Это позволит привести в соответствие с реальным потребительским спросом поступающих к нам заявок от клиентов без использования инструментов ценообразования во избежание неоправданного роста цен для населения», — пояснил он.

«Поставщики диктуют некорректные условия работы: запрашивают отчетность у добросовестных клиентов, устанавливают лимиты на отгрузку, сокращают рассрочку платежей», — сообщила «ФВ» директор ООО «ВИФ» (г. Дальнереченск, Приморский край) Валентина Федоренко.

«ФВ» отправил запрос дистрибьюторским компаниям: «Агроресурсы», «Пульс», «СИА Интернейшнл».

Ольга Коберник

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik