Правительство предложило ввести особый порядок регистрации лекарств и медизделий при ЧС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщается на сайте sozd.duma.gov.ru

Законопроект предлагает установление особого порядка регистрации и обращения лекарств и медизделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций,.

Предлагается наделить Правительство России правом в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, на установление ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медизделиями по перечню, который также предполагается устанавливать решением правительства. Предельный срок установления таких ограничений — не более чем на 90 дней со дня принятия решения об установлении ограничений.

Предлагается наделить правительство полномочиями по установлению в 2020 году иных случаев закупок для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика, а также правом определять порядок осуществления закупок в подобных случаях. Кроме того, предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независящие от сторон контракта обстоятельства. Также законопроектом предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.

Предусматривается возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. В исключительных случаях (в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации) Правительству Российской Федерации предлагается предоставить право на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве.

Елена Сидорова

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