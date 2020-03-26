Английские аптеки смогут привлекать волонтеров для доставки лекарств

Система здравоохранения Англии рекомендует муниципальным аптекам воспользоваться услугами волонтеров для доставки лекарств населению во время пандемии, сообщает The Pharmaceutical Journal со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS England).

Как заявила на вебинаре 25 марта 2020 года замдиректора по аптечной деятельности NHS England and Improvement Джил Лоудер, волонтеры будут доставлять лекарства по поручению аптек. Каждый волонтер, согласившийся доставить лекарства, должен будет ознакомиться с правилами доставки.

В услугу не входит доставка препаратов строгого учета. В случае, если у волонтера после выполнения доставки останутся лекарства, он обязан будет вернуться в аптеку.

По словам директора Комитета уполномоченных по оказанию фармацевтических услуг Саймона Дьюкса, если у той или иной аптеки возникнут сомнения в отношении волонтера, она сможет обратиться в организацию, отвечающую за работу волонтеров. Он также отметил, что каждый волонтер пройдет отбор в рамках программы добровольного сотрудничества.

Джил Лоудер подчеркнула, что расходы на привлечение волонтеров для доставки лекарств пациентам с COVID-19 и людям на самоизоляции будут возмещены.

Между тем, сами аптеки выразили обеспокоенность в отношении безопасности услуги и своей ответственности.

По словам управляющего компании Manor Pharmacy Group Грэма Филлипса, он не против этой услуги при условии, что она будет хорошо продумана и правильно организована. Его беспокоит, кто понесет ответственность в случае, если лекарства будут доставлены не тому пациенту и/или волонтер перепутает лекарства и это повлечет тяжкий ущерб здоровью или смерть.

Руководитель фрамуправлений по ряду районов Лондона Радж Матхару считает привлечение волонтеров для доставки лекарств неуместным. По его мнению, аптекам необходимо самим доставлять лекарства или дополнительно привлекать специально подготовленных курьеров.

Илья Дугин

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