США сняли запрет на поставки с малайзийского производителя медицинских перчаток

США отменили запрет на поставки, наложенный на малайзийского производителя медицинских перчаток в связи с использованием подневольного труда, пишет The New York Times со ссылкой на Reuters. Это произошло из-за резкого повышения спроса на средства индивидуальной защиты в условиях борьбы с коронавирусом.

Погранично-таможенная служба США (CBP) заявила, что одноразовые резиновые перчатки, произведенные компанией WRP Asia Pacific Sdn Bhd («Дабл-Ю-Ар-Пи Эйжа Пасифик Эс-ди-эн Би-эйч-ди») после 16 марта 2020 года, будут допущены к ввозу через все пункты пропуска США.

В заявлении CBP указано, что запрет, наложенный на WRP в сентябре 2019 года, был снят на основании недавно полученной информации. Суть информации в том, что компания больше не использует подневольный труд рабочих при производстве резиновых перчаток.

Малайзия является крупнейшим в мире производителем медицинских перчаток. США имеют самый высокий в мире показатель потребления медицинских перчаток на человека.

Татьяна Кублицкая

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