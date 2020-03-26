РФПИ инвестирует в производство препарата для лечения коронавируса

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил создание совместного предприятия (СП) с группой компаний «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир» и других антивирусных лекарственных средств, в том числе на его основе. Об этом говорится в сообщении фонда.

Глава Китайского национального центра развития биотехнологий Чжан Синьминь 17 марта сообщил СМИ, что эффективность этого препарата против коронавируса доказана клиническими исследованиями, проведенными в городах Ухань и Шэньчжэнь. Препарат показал снижение времени, в течение которого коронавирус остается в организме пациентов, с 11 дней до 4, а также, по словам Чжана, улучшение состояния пораженных легких у 91% пациентов по сравнению с 62% пациентов контрольной группы, не получавших препарат.

Этот противовирусный препарат был разработан в Японии и получил одобрение для продажи в 2014 году.

Благодаря партнерству РФПИ и ГК «ХимРар» поставки препарата на российский рынок начнутся уже в апреле, в 2020 году планируется производство 60 млн упаковок, говорится в сообщении.

pharmvestnik