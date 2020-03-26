AlphaRM: Аптеки продали с начала года антисептиков и дезинфицирующих средств на 2,97 млрд руб.

По данным еженедельного мониторинга розничных продаж лекарственных средств аналитической компании AlphaRM, аптечные продажи антисептических и дезинфицирующих средств за первые 11 недель 2020 года составили 2,97 млрд руб. и 55,7 млн упаковок, что на 10% и 7% соответственно больше продаж за аналогичный период 2019 года.

Однако если рассмотреть прирост понедельно, то можно отметить активный рост продаж, начиная с 10-й недели 2020 года. При этом прирост продаж на 11-й неделе относительно 10-й недели года составил 26% в стоимостном выражении и 23% в упаковках. Если же сравнивать продажи 11-й недели 2020 года и 11-й недели 2019 года, то мы увидим прирост продаж в 42% в стоимостном выражении и 24% в натуральном.

Регионами-лидерами по продажам за рассматриваемый период стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Продажи антисептических и дезинфицирующих средств в Москве за 11-ю неделю выросли на 127% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В Санкт-Петербурге этот показатель достиг 100%, в Краснодарском крае – 64%, в Московской области – 71%.

Чаще всего покупатели приобретали «Мирамистин», «Асептолин» и «Хлоргексидин», продажи которого за 11-ю неделю 2020 года по сравнению с 10-й неделей 2020 года выросли на 54%, а в сравнении с 11-й неделей 2019 года увеличились на 171% в стоимостном выражении. Аналитики отмечают, что продажи в стоимостном выражении растут за счет увеличения покупательского спроса, а не за счет повышения цены. Так, средняя стоимость «Хлоргексидина» за рассматриваемый период выросла на 1% относительно аналогичного периода 2019 года, а прирост средней цены за 11 неделю 2020 года к 10-й неделе 2020 года составил 3%, что эквивалентно 60 копейкам за условную упаковку.

«Мирамистин» вырос в цене за год на 1%, за неделю на 0,5%.

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