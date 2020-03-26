Владимир Путин вернул Росздравнадзор в ведение Минздрава

Президент России Владимир Путин подписал 25 марта Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и изменил структуру федеральных органов исполнительной власти соответственно этому документу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Этими поправками Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения передана в ведение Минздрава России.

Ранее в соответствии с Указом № 21 руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения осуществляло Правительство России.

Указ вступил в действие с момента его подписания.

Обязанности руководителя Росздравнадзора сейчас исполняет Дмитрий Пархоменко. Он сменил на этом посту Михаила Мурашко, который был назначен министром здравоохранения.

Фото: kremlin.ru/

Елена Сидорова

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