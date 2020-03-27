Правительство поручило Роспотребнадзору обеспечить регионы расходниками для тест-систем

25 марта состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. По его итогам дан ряд поручений. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В частности, Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти регионов должен 26 марта обобщить данные по наличию расходных материалов для обеспечения забора проб, их доставке в лаборатории, осуществляющие тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции, а также пробоподготовке, определить потребность в объеме закупок указанных расходных материалов.

Кроме того, ведомство должно до 27 марта представить в правительство график поставок в регионы расходных материалов для тест-систем в соответствии со сформированной заявкой, исходя из необходимости обеспечения их постоянного наличия в соответствующих лабораториях.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил на заседании о выделении Роспотребнадзору средств из резервного фонда правительства в размере 1,4 млрд. руб. По его словам, эти средства пойдут в первую очередь на расширение работ по созданию вакцин, а также тестированию и выбору эффективных лекарств из числа тех, которые вновь разрабатываются, и уже существующих.

«Этим займется Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, будет продолжено создание современных тест-систем. Часть средств получит и Научно-исследовательский институт «Микроб», который активно участвует в борьбе против новой коронавирусной инфекции. И конечно, мы направим часть этой суммы в сеть лабораторных учреждений Роспотребнадзора на более обширное проведение диагностики новой коронавирусной инфекции у пациентов», – пояснил Мишустин.

Фото: government.ru/

Елена Сидорова

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