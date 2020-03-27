В Госдуме предложили позволить врачам принимать пациентов дистанционно в условиях пандемии

Правительство сможет оперативно разрешать врачам проводить первичный прием пациентов онлайн в случае распространения «заболевания, представляющего опасность для окружающих». Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда.

В Государственную думу внесли законопроект, который позволит правительству дать врачам право первого дистанционного приема в случае возникновения чрезвычайной ситуации или в условиях угрозы распространения «заболевания, представляющего опасность для окружающих». Авторы документа — председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, а также члены Совета Федерации Андрей Турчак и Игорь Каграманян.

Сейчас дистанционно врачи могут проводить консультации только по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента уже после первого очного приема, указано в пояснительной записке. Также допускается онлайн консультация для принятия решения о необходимости проведения очного приема. Поставить первичный диагноз и назначить лечение удаленно нельзя.

Закон, в случае его принятия, наделит правительство правом вносить изменения в порядок оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий. Кабмин сможет устанавливать особый порядок в случае возникновения чрезвычайной ситуации или пандемии опасного заболевания.

Сейчас ВОЗ объявил пандемию COVID-19. Один из авторов документа Андрей Исаев в разговоре с «ФВ» уточнил, что возможность дистанционных первичных приемов — это мера, которую введут в случае острой необходимости. «Пока необходимости нет — врачей хватает», — отметил он.

Маргарита Грошева

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