FDA разрешило использовать плазму выздоровевших пациентов для лечения COVID-19

С учетом чрезвычайной ситуации регулятор одобрил применение плазмы у пациентов с тяжелой или угрожающей формой COVID-19. Заявку на использование необходимо оформить врачу для каждого отдельного больного, подходящего под установленные критерии.

Применение плазмы оценивали во время вспышек других респираторных инфекций, в том числе пандемии гриппа H1N1, эпидемий SARS-CoV-1 и MERS-CoV, напоминает FDA. Это многообещающий вариант терапии, однако стоит учесть, что он не продемонстрировал эффективность при каждом из заболеваний. Агентство призывает воздержаться от рутинного использования подобной терапии у пациентов с COVID-19, пока в клинических исследованиях не будет доказана ее эффективность и безопасность.