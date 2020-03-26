Клинические исследования антител к коронавирусу компании Vir Biotechnology стартуют летом

Vir Biotechnology утверждает, что клинические исследования препаратов начнутся в течение 3—5 месяцев. Разработка велась совместно с компанией Biogen («Байоджен»), к производству присоединится китайская WuXi Biologics («Уси Байолоджикс»).

Препараты представляют две модификации одного антитела, одна из которых обеспечивает длительную защиту от заболевания, вторая – способствует продолжительному поддержанию иммунитета за счет усиленной продукции лейкоцитов. В компании заявляют, что удалось определить и другие антитела к коронавирусу, и не исключено, что они смогут комбинироваться с двумя уже испытываемыми.

Параллельно разработку и испытания антител к новому коронавирусу ведет компания Regeneron («Регенерон»), начало исследований ожидается в начале лета, а возможность использовать препарат в случае успешных результатов — к осени. Eli Lilly («Эли Лилли»), которая также разрабатывает антитела при содействии канадской AbCellera («АбСеллера»), надеется приступить к клиническим исследованиям через четыре месяца.

Анастасия Теслина

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